Afra Blanco, sindicalista, ha afirmado en laSexta Noche que "el Gobierno ha intentado entender los objetivos que Garzón sitúa", en lo que a la ganadería se refiere, al tiempo que ha acusado al PP de "hacer trampas".

"El PP hace trampas cuando no habla a los ganaderos de la ley de cadena alimenticia, cuando no dice a la población que entre 2010 y 2019 se han incumplido los compromisos alcanzados con Europa en cuanto a las emisiones, o cuando hablamos de 'comunismo' en el marco del Gobierno y aislamos al ministro Garzón y decimos que no es progresismo", ha manifestado Blanco, quien ha dicho que se espera que "el PP se pronuncia sobre la subida del Salario Mínimo", y ha acusado a este partido de "intentar boicotear un acuerdo alcanzado por los representantes".