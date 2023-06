Gonzalo Bernardos afirmó en laSexta Xplica que "cuando uno ve 'casero' en el supermercado, hay que ser muy creyente para creérselo", a lo que añadió que "en este momento, desafortunadamente, las familias compran cantidad, no calidad y los supermercados están preocupados porque se han pasado mucho y les está cayendo mucho la recaudación".

Además, el profesor de Economía expresó su opinión en laSexta Xplica sobre los productos "caseros", y señaló que no ve "una virtud en que algo sea casero" porque, según dijo, para él "algo casero es sinónimo de ser horroroso", algo que argumentó: "Cuando era pequeño, cocinaba mi tía y Dios no la llevó por la excelencia en la cocina; a partir de ahí, yo salí vacunado, y no tomaré una sopa más en mi vida".