Afra Blanco protagoniza un intenso cara a cara con Nancy Rita Soto, propietaria de Arteobras y socia de la asociación DIMEE para el Desarrollo Integral de Empresarias y Emprendedora. En laSexta Xplica, ambas chocan por su visión del mercado de la vivienda y sobre la nueva ley introducida por el Gobierno.

"Yo hay veces que no entiendo muy bien en qué mundo vivís y qué tipo de recomendaciones estáis dando", asegura Blanco, que lamenta que el mercado no se "autoregule", sino que "especule" con la vivienda. "La realidad de España es que los españoles, la gente joven, no se puede emancipar", critica.

Nancy Rita Soto cuestiona que si no se pueden emancipar, "está bien que se metan de okupas". "Venga, todo el mundo de okupa", critica, encontrando una dura respuesta por parte de Blanco: "No he dicho nada de eso ni se lo voy a permitir. Yo no he defendido la okupación".