Wyoming a Gonzo: "¿Qué se siente al estar al lado de una persona con tanto bagaje artístico, profesional, personal y sexual como yo?"

GONZO LAMENTA NO HABER CONSEGUIDO "SER COMO WYOMING"

El Gran Wyoming ha sorprendido a Gonzo, que presenta su libro '¡Todo por mi país!', con una pregunta 'delicada' en 'laSexta Noche'. Sobre su jefe, el reportero ha asegurado que "personalmente, me alucina trabajar con un tipo como el Gran Wyoming. Es alguien con el que siempre aprendes cosas". Sin embargo, reconoce: "No he conseguido ser como el Gran Wyoming, pero por lo menos he trabajado con él".