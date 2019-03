Talegón: “He acabado llorando porque era una situación dura”

Talegón nos ha contado que estado en una conferencia de su partido y que a las seis de la tarde se ha ido a Colón, Madrid, a la manifestación contra los desahucios. Las marchas, promovidas por la PAH y respaldadas por sindicatos, organizaciones vecinales y ONG, han contado con escasa asistencia política.

Sin embargo, en Madrid, ha acudido el eurodiputado y exministro socialista Juan Fernando López Aguilar y la secretaria de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón que ha compartido con laSexta Noche el incidente que ha sufrido en la manifestación.

López Aguilar y Talegón, se han visto obligados a abandonar la manifestación antideshaucios después de haber sido objeto de abucheos por parte de los manifestantes. “Un pequeño grupo de gente ha empezado a abuchearnos y ha venido mucha gente que intentaba protegernos”, ha asegurado Talegón.

Finalmente, los agentes encargados de la seguridad de la manifestación han acompañado a López Aguilar y Talegón cuando abandonaban la concentración. “Ha llegado un momento que la Policía ha tenido que venir y me ha llegado a ofrecer salir de la manifestación. He seguido caminando con la Policía a mi alrededor”, “El centro de atención estaba siendo yo, no se trataba de eso y al final he acabado llorando”, afirma la joven socialista.