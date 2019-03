Ramírez sobre la falsa foto de Chávez: "Nos la ofrecieron pero no tenía historia detrás"

El País tuvo que secuestrar su propia portada porque en ella aparecía una foto de un presunto Hugo Chávez que finalmente no era. Esa misma fotografía fue ofrecida al diario El Mundo y así lo ha confirmado su director. "Es absolutamente cierto, podría reconstruir la escena como si fuera un fragmento de 'The Newsroom'", dice el periodista mencionando a la exitosa serie de Aaron Sorkin.

"Llega Iñaki Gil a las 8 de la mañana, habíamos cerrado la portada pero había margen para cambiarla. Me dice que hay una agencia con una foto de Chávez entubado y le digo que me la traiga. La vi y la primera reacción fue un poco de repelús. Lo primero que pensé fue, diablos, otra vez la historia del Marqués de Villaverde. No me gustaba pero pensé que podría ser una exclusiva mundial y dije, vamos a sopesarlo. Pedían 30.000 euros, algo carísimo, pero esa no era la cuestión. Le dije a Iñaki que les preguntara a los de la agencia cuál era la historia. Quién había hecho la foto, dónde y en qué condiciones. En fin, el relato de todos los detalles. Si era una foto robada en La Habana, seguro que allí había casi un thriller de como se pudo obtener".

Pedro J. Ramírez se reunió con los miembros más experimentados de la redacción para analizar el documento: "Había convocado a un 'minisanedrín'. Estaban allí Iñaki, Casimiro, Fernando Baeta, el director de ElMundo.es, John Müller y Pedro Cuartango, periodistas que llevamos 30 años trabajando juntos y que podrán equivocarse por separado, pero no juntos. Lo definitivo fue que no había relato, ni historia, era la foto y punto. Entonces dije que si era la foto solo, que se quede en el punto. Eso te levanta todo tipo de sospechas".

En la portada de mañana, el diario dirigido por Pedro J. hará un guiño a sus colegas periodistas, un gesto que podría ser tomado por sarcástico: "Para no dejar a nuestros colegas solos con la exclusiva, quiero aportar un elemento de distensión. Esa misma foto se publica mañana en la portada de El Mundo. La sacamos porque hemos entrevistado al médico, el doctor Mandujano, que en México salvó hace cinco años a esta persona y que ahora ha pasado a ser el falso Chávez".