El artista Rafael Amargo ha lamentado que "la cultura sea uno de los sectores que más se están viendo afectados por la crisis", si bien ha señalado que ahora es momento de ser "pacientes y tolerantes" hasta que consiga estabilizarse la grave situación sanitaria que padece España a consecuencia del coronavirus.

Amargo ha explicado en laSexta Noche todos los proyectos que tiene preparados en el futuro, como ir a trabajar Bollywood para participar en un largometraje sobre Vasco de Gama, descubridor español. Según el artista, se trata de una gran superproducción: "Es una película para niños en 3D".

El polifacético artista también ha explicado de dónde procede el nombre de ‘Amargo’: "Me lo puso el poeta granadino Curro Albaicín, que viene de 'El romance del emplazado', de Federico García Lorca. Jesús García (es su verdadero nombre) es un nombre más de médico, de abogado". Y ha añadido: "Me he acostumbrado, pero lo de Amargo es un poco 'apretado'".