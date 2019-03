Pablo Iglesias: "Todavía estoy esperando la llamada de Pedro Sánchez"

Pablo Iglesias busca razones para lo que considera un paso atrás de Pedro Sánchez. "Me contestó voy a llamarte, no sé que ha pasado en las horas siguientes y si alguien le está diciendo que con quien tiene que ponerse de acuerdo es con el PP o Ciudadanos", aseguró el líder de Podemos en laSexta Noche.

Lejos de amilanarse, en esta partida de póquer Podemos ha optado por llevar la delantera y descolgar el teléfono. "Sí he podido hablar con Alberto Garzón, Oriol Junqueras y Homs, y he contactado con Ortuzar. Estamos en un momento en el que hay que dar pasos al frente".

Iglesias afea que 24 horas después de que Sánchez agradeciera su oferta, el PSOE se niegue a negociar y hable de chantaje. "Cuando alguien tiene la posibilidad de ser presidente no puede negar su investidura o poner excusas o decir que Rajoy tiene que ir primero".

Como ejemplo de que la coalición es posible, el líder de Podemos defiende que la mayoría de países europeos no tienen gobiernos unipartidistas, y reitera que por su parte no hay líneas rojas. "Son esos señores del Comite Federal lo que han dicho todo el rato no habléis con estos".

Para Pablo Iglesias el mayor impedimento para el acuerdo es una parte del PSOE. "Creo que la gente no quiere lo que pide Guerra y González, que dicen que prefieren gobernar con la derecha".

Frente a otros pactos posibles, Podemos sigue defendiendo que la hoja de ruta tiene que ser progresista. Pablo Iglesias insiste en que un Gobierno PSOE-Ciudadanos sería ceder ante lo que el propio Pedro Sánchez calificaba de derechas.