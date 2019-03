Pablo Iglesias: "Mi primera medida en el Gobierno sería prohibir los desahucios hipotecarios"

Pablo Iglesias, líder de Podemos, califica de "importante" el resultado electoral obtenido en las europeas, pero asegura que la formación no se conforma. "Nacimos para intentar cambiar el Gobierno de nuestro país, y nos vamos a poner a trabajar en ello". El líder de Podemos no aclara si se presentará a las elecciones generales como cabeza de lista. "No toca discutir eso ahora".

