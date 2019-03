Manolo Tena: "Confundí la droga con la revolución"

ENTREVISTA A MANOLO TENA EN 'A MI MANERA'

Manolo Tena presenta disco tras ocho años de silencio. "Estoy muy contento de haber vuelto. Volver a los escenarios me ha dado una serenidad que estaba buscando". El cantante ha hablado sobre sus adicciones y sobre su enfermedad en 'laSexta Noche'. "La adicción no es algo que puedas parar tú solo sin ayuda". Tena asegura que ha tenido mucha suerte de poder salir de sus adicciones, pero reconoce que siempre tendrá que estar en guardia para no volver a caer. "Ahora llevo una vida equilibrada. Me levanto cada día a la batalla".