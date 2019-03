Jordi Évole: "En ningún momento dudé de la respuesta de Pujol sobre la corrupción"

ÉVOLE AFIRMA QUE "EN UNA SEMANA SE HA CAÍDO UN MITO"

Jordi Évole, director y presentador de Salvados, ha dicho en laSexta Noche que "engañaría" si dijese que no creyó a Pujol cuando, al ser entrevistado, dijo sobre él mismo que "hay gente a la que no se puede tentar". Además, ha destacado que Jordi Pujol "consiguió una gran vacuna cuando se archivó el caso de Banca Catalana, le dio mucha fuerza popular, fue un movimiento de apoyo bastante mayoritario" y ha destacado que "con el caso Pujol se aprenda a no identificar personas con territorios".