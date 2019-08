El portavoz de Compromís en el Congreso ha hablado en laSexta Noche sobre la investidura fallida del Pedro Sánchez y el papel que tuvo Unidas Podemos. "Creo que hay malas relaciones personales. Cuando se gobierna en alguien en quien puedes confiar es más fácil llegar a acuerdos y tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez se han metido el dedo en el ojo varias veces. Deberían hacer un 'reset', parar y empezar a cuidar su relación", ha dicho Joan Baldoví.

Sobre la nueva ronda de contactos de Pedro Sánchez, que empezará con Compromís, Baldoví ha afirmado que él la hubiera iniciado con Unidas Podemos. "Ha empezado por nosotros, pero yo hubiera empezado por el socio preferente, Unidas Podemos".

"Me parece bien un acuerdo a la portuguesa y muy legítimo lo que pide Unidas Podemos"

Acerca del papel de su formación en la investidura, el diputado ha apuntado que facilitarán "en la medida de las posibilidades que haya un acuerdo" porque considera que "es lo que quiere la gente". "Ir a otras elecciones sería un fracaso monumental de la clase política. Me parece bien un acuerdo a la portuguesa y muy legítimo lo que pide Unidas Podemos, cualquiera de las dos fórmulas son válidas y legítimas", apunta.

Baldoví ha destacado que después de cerrar un posible acuerdo con Sánchez, ellos colaborarán para que haya un acuerdo con Pablo Iglesias. "En privado, podremos hablar con Podemos, con Pablo, con quien sea, para acercar posturas, que las cosas se vean desde otra perspectiva y que haya un acuerdo y no vayamos a las urnas".

"Yo sería más cauteloso con las declaraciones"

Para evitar las discrepancias de PSOE y Unidas Podemos, Joan Baldoví defiende "ser más cauteloso" con las declaraciones para así "llegar a un acuerdo donde poder estirar al PSOE hacia políticas más progresistas que implicará renunciar a parte para poder avanzar".

El diputado ha defendido que "llegar a acuerdos" es uno de los trabajos de los políticos y ha recordado que él ha intentado mediar para evitar una nueva convocatoria electoral. "He hablado con Aitor Esteban para que no llegue el día fatídico en el que no haya acuerdo y haya elecciones".

Sobre un posible cambio de los negociadores, el diputado se ha mostrado partidario actuar para desencallar la situación política: "Si tú y yo no somos capaces de llegar a un acuerdo, habría que cambiar los negociaciones con gente que tuviera más cintura, más voluntad o poner un mediador. Me parece una noticia excelente que empecemos agosto negociando para llegar a septiembre con los deberes hechos".