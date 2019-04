Javier Fernández: "Abstenerse no es apoyar a Rajoy"

Javier Fernández lleva una semana intentado coser el PSOE y se muestra en laSexta Noche con fuerza para hacerlo. El Comité Federal decidirá si se abstiene o no para que Rajoy sea presidente, pero afirma que le corresponde a él garantizar la gobernabilidad.

El presidente de la gestora del PSOE descarta definitivamente la opción de pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Para Fernández, el dilema es si hay o no elecciones. "Si hay elecciones no me gusta y creo que es malo para España. Iríamos a esas elecciones señalados por los ciudadanos como responsables", apuntó.

Javier Fernández quiere ver a Podemos en la oposición y cree que "va a ser difícil mantener ese espectáculo en el que han convertido la política".

Sobre si Susana Díaz tiene que dar el salto a Madrid, señala que "el futuro no está escrito" y no hace especulaciones. Este lunes se reúne la gestora del PSOE y van a encontrar en Fernández con el único objetivo, dice, de que los socialistas salgan adelante.