La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha hablado en laSexta Noche sobre Más País, el partido con el que Íñigo Errejón se presentará a las elecciones generales.

Ante la posibilidad de llegar a acuerdos tras el 10N, Montero ha asegurado que estarán dispuestos a hablar. "Me he sentado con gente que está dispuesta a recortar, con partidos que han robado, ¿cómo no voy a negociar con Errejón?".

"Esto no es ningún culebrón, es política"

"La negociación con Más País será normal, esto no es ningún culebrón, es política", ha añadido la portavoz de Unidas Podemos.

Además, ha apuntado que "todo el mundo tiene derecho a cambiar de partido y a presentarse con la formación que quiera, luego son los ciudadanos quienes deciden con su voto. Esas cosas las tiene que juzgar la gente".

Sobre Íñigo Errejón, la portavoz de Unidas Podemos ha sostenido que "su cualidad más evidente es que es el candidato a la presidencia de su partido".

"El rápido proceso de construcción ha impedido, muchas veces, cuidar a la militancia"

Preguntada por si su partido ha hecho autocrítica, Irene Montero ha asegurado que llevan meses haciéndola: "Hemos reconocido que nuestro proceso de construcción ha sido tan rápido que, muchas veces, nos ha impedido cuidar la militancia. Eso forma parte del pasado de Podemos y debo ser muy respetuosa, esas cosas las tiene que juzgar la gente".

Acerca de Carolina Bescansa, Irene Montero ha mostrado su "total respeto" a que será la número uno en A Coruña con Más País para los próximos comicios. Además ha destacado que "es una mujer que ha demostrado saber mucho de análisis electoral, función que cumplía en Unidas Podemos".

Por otro lado, la portavoz de Unidas Podemos ha subrayado que "Albert Rivera cumple el guión de hacer que sólo el bipartidismo pueda gobernar" y que "si el PSOE puede, siempre va a mirar a la derecha".

"En cuatro años ha habido cuatro elecciones y se justifica porque hay un bloqueo para impedir que Unidas Podemos entre a gobernar", ha destacado.

Asimismo, Montero ha sostenido que "es peligroso que haya un presidente del gobierno que quiera escuchar más a Ana Patricia Botín que a la gente en las urnas porque la gente tiene menos mecanismos para hacerse escuchar y los representantes, deben estar siempre con el débil".