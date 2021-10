El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparte las palabras de Isabel Díaz Ayuso a la hora de afirmar que "Madrid está siendo notoriamente perjudicada por el Gobierno de Pedro Sánchez". Así se ha expresado el máximo dirigente del Ayuntamiento de la capital en una entrevista concedida a laSexta Noche, asegurando que, con los Presupuestos de Pedro Sánchez de este año y del anterior, se ha producido "una notable disminución de lo que son las inversiones en Madrid".

"En estos momentos, para el año 2022, un catalán se lleva en inversiones un 85% más per capita que un madrileño, y no me quejo de que sea Cataluña, como tampoco me quejo de que sea Valencia o Galicia", ha apuntado Almeida, que ha añadido: "¿Por qué Madrid tiene que tener un trato tan diferente y discriminatorio?". Para el alcalde, la presidenta de la Comunidad "está reflejando un sentimiento" que comparte, y ha querido mandar un mensaje directo al presidente dle Gobierno.

"Le digo a Sánchez que en las elecciones del 4 de mayo se puso encima de la mesa, o encima de las urnas, que los madrileños nos hemos cansado de que, cuando pasa algo en España, el presidente del Gobierno señale siempre a Madrid", ha apuntado Almeida, que ha recitado lo que, a su juicio, era un trato injusto contra la región: "Durante la pandemia éramos una bomba vírica, después había que imponerle un impuesto a Madrid, y ahora vienen los presupuestos".

José Yélamo, periodista y presentador de laSexta Noche, ha querido recordar a Martínez-Almeida que el Gobierno de Rajoy destinó menos dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A ello ha respondido el alcalde, asegurando que "los presupuestos de 2018, que es el argumento que se está utilizando, son los últimos que aprobó Mariano Rajoy, y supuso un notable incremento. Ahora estamos bajando, con Rajoy estábamos subiendo, y ahora bajamos, y hay que ver la tendencia".