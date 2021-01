Juan Luis Arsuaga ha afirmado en alguna ocasión que nuestros antepasados sabían aprovechar más la vida. ¿Hemos perdido esa capacidad? "No valoramos lo que tenemos, es una constante del ser humano, que siempre está deseando. Nos vendría bien reflexionar sobre la suerte que hemos tenido en el primer mundo", ha explicado el catedrático de paleontología en laSexta Noche.

En este sentido, Arsuaga también ha confesado qué es lo que ha provocado que se sienta más orgulloso a lo largo de su vida profesional: "Suelo decir que casi no le doy mucho mérito a lo que he hecho porque he disfrutado mucho. He recibido mucho más de la sociedad de lo que he podido dar. Pero me siento orgulloso de alguna contribución que he hecho en algún espacio natural protegido".