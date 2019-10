Gonzo ha acudido al plató de laSexta Noche sobre el Salvados que trata la situación en Cataluña. El periodista ha asegurado que intentaron "hablar con todo el mundo" para que estuvieran presentes todos los puntos de vista, tanto independentistas como no independentistas. Asimismo, ha manifestado que estuvieron el pasado viernes en una de las marchas de Barcelona y lo que se encontraron fue "un cabreo festivo".

"Los brotes de violencia de la semana pasada hicieron ver a las dos partes que esto no es una coña y que la tensión mantenida en el tiempo puede que se rompa", ha expresado el periodista, afirmado que "el hastío ya empieza a alcanzar a las dos partes". "El propio independentismo está ligeramente asustado de lo que se pudo ver", ha añadido.

Sus entrevistas más destacadas

Más tarde, la periodista Verónica Sanz ha hecho un recorrido por algunas de las entrevistas más 'enmarcables' de Gonzo, como la que hizo a Sánchez en febrero de 2017 en la que el periodista le preguntó: "¿De quién está más cerca en estos momentos, de Susana Díaz o de Pablo Iglesias?". "Del PSOE", fue la respuesta del actual presidente del Gobierno en funciones.

Otra fue a Pablo Casado en 2018, tras conocerse algunas de las 'particularidades' de su currículum. "Se agradece que los políticos se paren a contestar. Se paran en función de lo que les interese en cada momento. Aguirre hasta contestaba antes de que le hiciera la pregunta, tenía incontinencia verbal", ha recordado, añadiendo que "por suerte ahora tiene poca influencia en la política", aunque ha destacado que "con un tono amenazante poco antes de las elecciones y de manera desafiante dijo: 'Os quedan tres días'".

"Nunca entendí muy bien aquello, pero no me gustó nada y al final fueron los tres días que le quedaron a ella en su carrera política", ha expresado Gonzo.

Entre sus entrevistas más destacadas, también están las de Albert Rivera, Pablo Iglesias. A Abascal también le ha abordado Gonzo para preguntarle. Sin embargo, el líder de Vox "ni le miró". "Mola que ni mira", ha bromeado Gonzo quien, además, ha asegurado que han hecho "ofrecimientos a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hablar con ellos. "Hay algunos que dicen que no y la relación es exquisita y otros que ni siquiera se sientan", ha indicado.

Sobre la exhumación de Franco

"Me parece que todo ha sido muy coherente porque si ya era raro tener a un dictador en un sitio como este 44 años después de su muerte, ¿cómo no íbamos a montar un cristo nacional con la exhumación del dictador?", ha manifestado el periodista, añadiendo que le gusta "verle fuera".

"Yo me acordé de tres personas a las que yo conocí víctimas del franquismo, el resto me da un poco igual. Que esas tres personas sean más felices desde el pasado viernes, a mí me merece la pena todo lo que ha pasado", ha concluido.