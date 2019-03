Gómez Bermúdez: "Yo no pido discos duros, yo los cojo"

La periodista de laSexta, Cristina Pardo, pide a Gómez Bermúdez que valore las declaraciones del Partido Popular, que ha afirmado que es la formación política que más ha colaborado con la Justicia en toda la historia. Al respecto, el magistrado expresa que desconoce si el "Partido Popular colabora mucho o poco", porque es un asunto que no recae en su labor profesional.

En este sentido, afirma rotundo que "el poder actúa siempre igual, da igual las siglas que sean". Sostiene que "colaboran todos los partidos con el juez", aunque insta a diferenciar entre colaboración por ajustarse a la legalidad y "colaboración entusiasta".

Además, Bermúdez califica la Justicia como "una máquina trituradora", que puede ser "lenta", pero que "al final come todo". Sobre su labor profesional, detalla que no ha habido personalidades politicas, o formaciones, que se hayan negado a sus requerimientos, "yo no he tenido ninguna experiencia en la que ningún partido se haya atrevido a decirme no". De haber sido así, lo hubiera "acusado de desobediencia al día siguiente" porque "los jueces tienen mecanismos legales para obligar a todo el mundo a entregar lo que se les pida".

Bérmudez no ha entado a calificar de desobediencia el hecho de que el PP no haya entregado los discos duros de los ordenadores de Bárcenas al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. "Yo no pido discos duros, yo los cojo", ha sentenciado.