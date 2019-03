Enrique Cerezo: "No se entiende por qué ha añadido cinco minutos"

ENRIQUE CEREZO, EN 'LASEXTA NOCHE'

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reconoce que el equipo ha hecho una magnífica temporada. "Hemos tenido la mala suerte de que un gol en el último minuto nos quite todas las esperanzas". Cerezo admite que los jugadores no están bien, "no se entiende por qué el árbitro ha añadido cinco minutos". Cree que ambas aficiones se han comportado, "como sucede con todas las aficiones de España".