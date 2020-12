Gregorio Marañón, presidente del Patronato del Teatro Real, ha afirmado en laSexta Noche que ha tenido "alguna posibilidad de pasar a la política en posiciones más bien destacadas, como fue el ofrecimiento para ocupar el Ministerio de Cultura en la época de José Luis Zapatero".

Sin embargo, el nieto del médico Gregorio Marañón declinó la oferta y ha explicado el motivo que le llevó a hacerlo: "Yo clarísimamente lo que he querido es de alguna manera desarrollar con eficacia los distintos proyectos empresariales, culturales e institucionales en los que me he ido metiendo desde que me lancé al mundo acabando la carrera de Derecho con 21 años".