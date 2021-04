Paca Piraña ha dicho en laSexta Noche que no le extrañó que Pablo Iglesias la nombrase en el Gobierno porque cree que "vio la serie de La Veneno y por eso dijo eso". "Y yo encantada ¿No le habrán echado del Gobierno por mi culpa? Me quedaría a mí ese remordimiento", ha expresado.

Además, le ha lanzado un mensaje al líder de Unidas Podemos: "Cuando vengas a Madrid a ver si quedamos y me llevas a tu cacho de chalet". "Que me lleve y me presente a su mujer y sus niños y yo le hago una pella y le corto las puntas", ha comentado.

En otro momento de la entrevista, la actriz ha sido sorprendida por un vídeo de José Coronado en el que el actor le informaba de que le han vacunado, por lo que ya se pueden "besar sin problema". "Espero tu llamada", le decía Coronado, tras lo que Paca la Piraña ha preguntado: "¿Y el teléfono qué? Ya le buscaré por Segovia".