Ante las imágenes de colapso en algunas Urgencias madrileñas, el doctor César Carballo señala que esta situación se repite cada verano por lo ajustado de las plantillas durante las vacaciones del personal sanitario. "Al 120% aguantamos todos los años", señala el facultativo, que resalta que, con la pandemia "ya no se aguanta más".

"Este verano, que pensamos que la quinta ola solo iba a afectar a jóvenes y no iba a traer hospitalizados, pues sí los ha traído", lamenta el médico de Urgencias. "Lo que nos ha enseñado la variante delta es que no nos podemos confiar", advierte. "No solamente la delta, sino lo que venga detrás, probablemente tensione aun más un sistema sanitario que está al límite", insiste.