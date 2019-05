Cristina Almeida: "Sería estupendo poder dar una lección de pacto de izquierdas y que la banca se aguante"

Cristina Almeida valora en laSexta Noche los resultados electorales del 28A y los posibles pactos electorales que se podrían llevar a cabo para formar un gobierno estable. Reconoce que su pacto preferido es PSOE con Unidas Podemos, y critica que "el PSOE" tenga "ese ramalazo de tener que ir solo".

Para Almeida sería "un error" que el PSOE no pactara con Unidas Podemos, y asegura que su deseo es "que se hiciera un programa de izquierdas". Defiende que con Rivera no debe pactar porque "sería un desastre", pero eso no quita a que puedan llegar a acuerdos puntuales.