"Los periodistas tenemos que recibir presiones, hay que saber soportarlas"

El político catalán Albert Rivera pregunta a Évole si alguien se ha desmoronado en privado tras realizar alguna confesión en la grabación del programa. “No he tenido la suerte porque intento no hablar mucho después o antes con los invitados. Sobre todo cuando la entrevista ha sido de choque”, explica Évole. “Cuando vas a intentar sacar una información que sabes que esa persona quiere esconder intentas que dure poco esa relación”.

"La entrevista es un pacto entre entrevistador y entrevistado. Esa persona nos está dando dos o tres horas de su vida y yo estoy grabando. Si esa persona considera que ha dicho una cosa inconveniente que yo creo que no es trascendente, lo quitamos. Si esa persona te dice que mató a Kennedy y me dice que no lo ponga le digo, perdone, esto lo voy a poner. Normalmente acaban siendo chorradas lo que te dicen que quite", asegura el periodista catalán.

El Gran Wyoming recurre a su habitual sentido del humor y pregunta: "Cuando de alguna manera has tocado techo en una cadena sencilla y humilde como laSexta, ¿has pensado en dar un salto cualitativo? Quiero decir, ¿has pensado en ponerte pechos?”. Jordi Évole participa del humor del presentador de El Intermedio y responde afirmativamente. “Sí lo he pensado, sobre todo para que me fichen en otras cadenas que no sea esta, es normal que en otras cadenas veamos más ese tipo de operaciones”, ironiza el presentador de ‘Salvados’.

"Como periodista tenemos que recibir presiones, lo importante es saber soportarlas. Actualmente la profesión la tenemos debilucha, y nos cuesta aguantar según qué presiones”, explica Évole. El presentador de laSexta noche pregunta al periodista catalán si en su programa está acostumbrado a recibir presiones, algo que, por descontado, sucede en diversas ocasiones. “El directivo que nos contrata ya sabe que durante la temporada en dos o tres jardines nos vamos a meter seguro".

El escritor Juan José Millás es claro y conciso, ¿cuál fue la única pregunta que no te atreviste hacer a tus padres? "Yo era muy preguntón de pequeño, no tuve jamás una pregunta que dirías esta no se la voy a preguntar a sus padres. Que pregunta más Millás, es un tío que cuando pregunta descoloca a la gente", sentencia el presentador de ‘Salvados’.

Antonio García Ferreras, presentador de 'Al Rojo Vivo' pone a Jordi Évole en una difícil coyuntura. Pregunta, si tuviera que elegir, a quién entrevistaría en el próximo programa. Y ofrece dos opciones: Wert o Montoro. “Diría que con Montoro, lo veo últimamente muy locuaz. Wert es una persona que te puede caer mejor o peor, pero en las entrevistas va con el freno de mano echado muchas veces. En cambio a Montoro lo veo con el freno quitado, no sé a dónde quiere llevarnos. Hay hogares que han visto a Montoro y han dicho, que poco has vivido mi vida”.

Jordi Évole se deja para el final al cineasta David Trueba, que le pregunta cuál sería su primera pregunta si mañana fuera presidente del Gobierno. "No sería nunca presidente, jamás creo que me aceptase la disciplina de un partido político. Si ocupase el cargo intentaría no plegarme ante todo lo que me digan desde fuera. Si me viese como gobernante diciendo frases como ‘no hay alternativa’, intentaría hacer una ley que eliminase la resignación. Y seguido dimitía".