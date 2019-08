Cayo Lara ha querido "hacer un llamamiento a la responsabilidad tanto al PSOE como a Unidas Podemos para que se pongan de acuerdo para configurar un gobierno en España".

"No votamos para repetir elecciones y votamos mayoritariamente a la izquierda. Si no se conforma un gobierno, yo consideraré que hay una estafa para el conjunto de ciudadanos por no haber los deberes que es configurar un gobierno", ha señalado el político en el Gobierno. En este sentido, Lara ha defendido que "no se pueden repetir elecciones" porque, según el político, "este país no lo perdonaría".

Ante la situación actual, Cayo Lara cree que "las derechas se están frotando las manos con el espectáculo de la izquierda". Además, ha señalado que "hay una derecha condenada como partido corrupto" y que "Ciudadanos ha venido a blanquearlo". En este sentido, el político ha indicado que "hay gente del PP o que votaba al PP que decidió que Ciudadanos era la cara blanca y, por eso, el PP ha perdido mucho voto". "Y ahora resulta que el blanqueo final que vemos es que han sido capaces de enganchar a los franquistas de Vox, hemos hecho el paquete completo", ha manifestado.

Lara ha insistido en que los ciudadanos votaron "con esperanza para que se conformara un gobierno de izquierdas" y, por ello, ha defendido que "en estos momentos tenía que haber una movilización grande en España" para que eso se cumpliera.