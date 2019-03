Bosé: "El dinero público es el sudor de todos los españoles y quien lo toque, muere"

Bosé considera que la gestión de Mariano Rajoy al frente dle Ejecutivo está siendo dramática porque "en un año y medio desparecieron todas aquellas cosas con las que colaborábamos con nuestros impuestos".



En la actualidad estamos sumidos en una crisis que los líderes políticos intentan olvidar. Los mensajes de crecimiento inundan el argumentario popular, pero Bosé no ve que la realidad española haya mejorado: "Esta situación tiene un historial al que se le da la puntilla con este Gobierno. Empezó con la frase 'España va bien', afirma.

Bosé, sobre el 9N: "No puedes obligar a alguien a ser lo que no quiere ser"

Este músico nacido en Panamá siempre ha mostrado predilección por el PSOE, pero cuando habla del último presidente socialista también tiene una visión crítica: "A Zapatero le llamo el 'fantasioso' porque es una persona que vive en un mundo que no existe". Bosé sonó como candidato para el Ministerio de Cultura en esta etapa, pero el cantante lo desmiente: "Tengo muchas ambiciones, pero desde luego la política no es una de ellas".



Considera que Ferraz ha reaccionado bien para "renovar el fondo de armario" y muestra simpatías por el actual secreatrio general del partido, Pedro Sánchez. "El PSOE es un partido históricamente confiable, mucho más centrado de lo que ha sido el PP", apunta dibujando así una gruesa línea entre los dos principales partidos del país.



Respecto a la corrupción, el intérprete de la ya mítica 'Amante bandido' se confiesa indignado, muy indignado: "Esto se tiene que acabar, porque nos da la sensación de que nos están tomando por idiotas. Se hace insoportable". Bosé sostiene que "el dinero público es sagrado porque es el sudor de todos los españoles y eso es sagrado".



Por último, el músico valora el tema del día y muy probáblemente de la próxima semana, el debate independentista en Cataluña. Miguel Bosé opina que "no puedes obligar a alguien a ser lo que no quiere ser" y se muestra dubitativo sobre la posible conciliación entre las dos partes, responsabilizando del conflicto al Gobierno central: "Dudo que el Gobierno sea capaz de sentarse el 10N a dialogar".