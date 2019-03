Bono, sobre el PP de Valencia: "Estos beatos que parece que mean agua bendita aprovecharon la visita del papa para robar"

EL EXPRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA, SOBRE PACTOS Y CORRUPCIÓN EN EL PP

El expresidente de Castilla La-Mancha ha criticado, durante una entrevista a laSexta Noche, los casos de corrupción que señalan al PP, con el que "no pactaría". No obstante, Bono ha querido dejar claro que no tiene "una relación sectaria en el PP", poniendo de ejemplo el Gobierno de Cifuentes para poder llegar a dialogar.