Arrimadas: "No está claro que pueda haber un president de la lista de Mas y ERC"

DESTACA DEFENDER "EL DIÁLOGO"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho en laSexta Noche que "en Cataluña, las urnas han demostrado que hay equipo para liderar un nuevo proyecto político" y que "es una evidencia que Ciudadanos ya es una alternativa política para todo el mundo". Acerca del futuro de Cataluña, Arrimadas considera que "no se sabe quién será el próximo presidente de la Generalitat" porque, ha apuntado, "Mas no tiene el apoyo mayoritario que quería". Sobre la independencia, ha subrayado que "Junts Pel Sí no ha ganado con sus propias reglas" y que "su posición es débil para proclamar la independencia".