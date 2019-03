Antonio Miguel Carmona: "Es la primera vez que se desplaza a un militante elegido en las urnas"

ANTONIO MIGUEL CARMONA, SOBRE SU DESTITUCIÓN

Antonio Miguel Carmona habla sobre su destitución como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. "No soy un dirigente que me queje, pero tampoco soy un militante que me calle". Carmona apunta que es la primera vez que se desplaza a un militante elegido en las urnas, pero insiste en que ayudará a Pedro Sánchez a ganar las elecciones a Rajoy. El concejal socialista afirma que está contento siendo "un militante de base y un concejal de calle".