Antonio Miguel Carmona: "No sé si detrás de mi destitución está Rubalcaba"

ENTREVISTA A CARMONA EN 'LASEXTA NOCHE'

Antonio Miguel Carmona reconoce que tiene diferencias internas con Pedro Sánchez y las posiciones de la Ejecutiva general e insiste en que no aceptará otro cargo que le ofrezcan. "Yo me debo a los madrileños que me han votado y a mi partido". Carmona desconoce si Rubalcaba está detrás de su destitución como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. "Deberían de preguntar a la Ejecutiva general quién está detrás de mi destitución, no a mi".