Ana Pastor: "laSexta no se da por aludida cuando dicen 'prensa española, manipuladora' porque estamos cuando hay una manifestación de un lado y de otro"

"HACEMOS NUESTRO TRABAJO TODO LO HONESTAMENTE POSIBLE", AFIRMA

Sobre los silbidos a la prensa en Cataluña también ha hablado Ana Pastor en laSexta Noche. "Si no escuchas al periodista, no sabes si está manipulando siquiera", ha dicho. Además, ha destacado que "si no quieres escuchar a los demás, no pidas que te escuchen a ti".