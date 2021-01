Cientos de personas que ocupan cargos públicos ya se han vacunado contra el coronavirus cuando no les tocaba hacerlo. Un hecho que ha condenado Cristina Almeida, que sin embargo cree que sería "un error absoluto" no proporcionar a estas personas la segunda dosis de la vacuna: "Es una obligación médica, aunque se hayan colado".

"No se les puede dejar sin segunda dosis porque se perjudica a todos los españoles", ha apuntado la abogada, que ha insistido en que quienes se han saltado el protocolo de vacunación tienen "derecho a esa segunda dosis": "Que hubieran vigilado que no se las pusieran antes. Pero es un absurdo, no se puede perder ninguna oportunidad". No obstante, sí ha añadido que no cree "que los políticos se hayan vacunado con mala fe, sino porque se sienten con derecho a hacerlo"