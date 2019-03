Carrascal: "Esta crisis es un cambio de era, de cómo hacer la política"

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA CARRASCAL EN LASEXA NOCHE

José María Carrascal, todo un referente del periodismo, ha estado en laSexta Noche, ha presentado su libro 'La historia de España que no nos contaron' y ha hablado sobre la actualidad. "Ahora nos encontramos que no éramos tan ricos como pensábamos ni teníamos un sistema democrático tan perfecto", ha dicho. Carrascal ha defendido la Transición, considera que se hizo historia "al superar un régimen totalitario sin derramar sangre". No obstante, ha añadido que ahora hay "una democracia que se puede elegir en la que los viejos problemas españoles perviven". Acerca de los partidos políticos, ha criticado sus privilegios y sobre Ciudadanos y Podemos, ha hablado de "marcas blancas". Finalmente, respecto a Cataluña, ha respondido que "no nos hemos dado cuenta del peligro que hubiéramos pasado si el voto independentista hubiera sido mayoritario".