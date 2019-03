Ana Garrido: "Al principio me ofrecieron pequeñas cosas para que no hablara"

ASEGURA QUE VIO "COSAS MUY RARAS" EN EL AYUNTAMIENTO

La exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la trama Gürtel ha asegurado en 'laSexta Noche' que vio "cosas muy raras, como la cesión de un suelo durante 10 años a coste cero". "Me ofrecieron pequeñas cosas para que no hablara", confiesa, pero luego fueron aumentando las ofertas: "Alfonso Bosch me ofreció pagarme la reforma de 2 millones de pesetas que estaba haciendo en mi casa".