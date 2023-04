Afra Blanco se mostró indignada ante las ofertas de alquileres que publican algunos portales inmobiliarios. "Lo que más me flipa, por no decir lo que más vergüenza me da es que viviendas que no son habitables se publiquen en plataformas y que no pase nada", manifestó, al tiempo que recordó que "nuestra Constitución dice que se garantizará vivienda digna y adecuada". "Siento vergüenza absoluta al ver estas ofertas", insistió.

En la misma línea, la sindicalista señaló que "los poderes públicos tienen que garantizar el acceso a la vivienda". "Yo solo sé que 40 grandes propietarios poseen más de 115.000 viviendas, y son los que están fijando la hoja de ruta de los precios", criticó, al tiempo que defendió que "no podemos naturalizar que estemos invirtiendo en la vivienda más del 35% de nuestro salario".