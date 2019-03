¿Por qué en España el paro nos afecta más?

Durante el franquismo no se desarrolla el sector. Es cuando el paro empieza a engordar, porque con pocas fábricas, la gente del campo no tiene adónde ir. "La industria nunca se desarrolló lo suficiente para absorver todo el empleo que destruyó la agricultura", asegura Enric Sanchís, Doctor een Economía

La industria no sólo crece poco, sino que se abandona demasiado pronto. Sucede en los años 80: hacía falta crecer mucho para entrar en el club europeo. Y como el tejido industrial no es suficiente, se deja de lado para apostarlo todo a una carta: el turismo.



Pero la desindustrialización no es la única culpable del desempleo en España. Para ser líder mundial en paro hacen falta otros requisitos y España los cumple casi todos.

Además hay un problema que amenaza el futuro, el paro juvenil es del 54%, el doble que en la Eurozona. Media generación que ha trabajado tan poco que, pase lo que pase, ya no podrá cobrar el 100% de jubilación.

Pero los problemas no han acabado. Hay algo que agrava aún más la situación: el desorbitado fraude fiscal español. Aumentar los ingresos públicos. Ese es el gran reto. Pero, ¿cómo? Bienvenidos a la célebre doctrina Díaz-Ferran: “Trabajar más y cobrar menos”.