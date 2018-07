El Valle de los Caídos, un símbolo de los fantasmas del franquismo que la democracia no ha logrado resolver

Sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una iniciativa de valor simbólico que no está entre las prioridades de Rajoy

El Congreso ha aprobado sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es una proposición no de ley del PSOE apoyada por todos excepto PP y ERC. No obstante, la iniciativa tiene un valor simbólico porque el Gobierno no está obligado a cumplirla.

Exhumar a Franco no es una solución para las familias de los enterrados en el Valle de los Caídos, pero aliviaría su dolor

Identificar los cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos es muy difícil. La madera ha cedido así que muchos huesos no están en una caja y los restos están mezclados. Es más sencillo sacar a Franco que al resto de cuerpos.

El papa, el único que puede obligar a ceder a los monjes de la basílica del Valle de los Caídos para exhumar a Franco

Para remover la sepultura de Franco del Valle de los Caídos se necesita el consentimiento de los 23 monjes benedictinos que viven en el Valle. Su jefe niega que hubiera esclavos políticos construyendo el mausoleo, duda de que Franco fuera el responsable de miles de muertos, califica a los defensores de exhumar a Franco de radicales…

Berto colocó la lápida de Franco en el Valle de los Caídos: "Estuvo en el taller meses esperando a que se muriera"

Miles de personas esperaron los restos de Franco en el Valle de los Caídos tras su muerte. Berto Guillén fue uno de los canteros que colocó su lápida y conoció mejor que nadie los tiempos que manejó la cúpula franquista.

Purificación podría sacar a sus familiares del Valle de los Caídos si no fuera por la iglesia: "Pueden más que una sentencia"

Las familias de los enterrados en el Valle de los Caídos ya no tienen miedo y sus historias llegan hasta el Congreso de los Diputados. La más especial es la de Purificación, cuyo abuelo y tío fueron asesinados durante la Guerra Civil.

Enviar presos a construir el Valle de los Caídos, la cruel solución de Franco: "Era el Valle de lágrimas de los vencidos"

Franco quería su monumento listo cuanto antes pero solo con obreros libres la construcción no avanzaba a buen ritmo que quería el dictador. Es cuando manda a los presos, la mayoría políticos, a que terminaran su monumento.

Silvino, sobre el Valle de los Caídos: "Meter a un muerto en un sitio sin avisar a la familia es como un secuestro"

Muchas de las personas enterradas en el Valle de los Caídos están allí contra la voluntad de sus familias. La dictadura desenterró a miles de muertos de ambos bandos y los trasladó al Valle sin comunicárselo a sus allegados.

¿Por qué Franco ordenó llevar al Valle de los Caídos los restos de los republicanos asesinados?

Queralt Solé, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, ofrece cuatro razones a la pregunta: Presión internacional, del Vaticano, para llenar el cementerio y para dar un aire conciliador.