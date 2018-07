María del Valle, alcaldesa de Moraleja de Enmedio: "Tuvimos que quitar festejos porque se debían los anteriores"

LASEXTA COLUMNA | CULPAN AL ANTERIOR ALCALDE DE LA MALA GESTIÓN DEL DINERO

El concejal de servicios de Moraleja de Enmedio se encarga de recoger la basura. Con varios contenedores averiados, el ayuntamiento no puede pagar su reparación. No es el único problema: el colegio público no tiene caldera y el proveedor no repondrá el combustible hasta que el consistorio pague las facturas.