El ‘Caballo de Troya’ de la Sanidad, directivos infiltrados para acabar con ella

Antonio Burgueño, director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, es un ejemplo de la táctica del ‘Caballo de Troya'. Es autor del plan de privatización de la Sanidad Madrileña y responsable de perlas como estas:"Los hospitales no pueden seguir siendo porpiedad del Estado" o "No podemos seguir con médicos funcionarios".

Su predilección por el libre mercado le viene de su anterior etapa profesional, antes de entrar en la alta política, trabajó durante casi 20 años para empresas del sector.

No era un cualquiera. Fue uno de los ideólogos del Hospital de Alzira, el pionero en España de la gestión privada con dinero público. Entre sus propuestas estrella, Burgueño defiende pagar por cada consulta.

Una de las empresas beneficiadas durante su mandato con la adjudicación de un hospital ha sido Ribera Salud. En esta compañía trabaja como jefe de desarrollo de negocio, una persona con un físico y un nombre muy parecidos al suyo: Antonio Burgueño Jerez, su hijo. En su blog, el pequeño de los Burgueño, no se corta. Esto escribió sobre el acceso de los inmigrantes irregulares a un médico: “El derecho a la asistencia sanitaria es un derecho fundamental para los españoles. Insisto, para los españoles, no para todo el universo. (...) No mezclando las churras con las merinas".

El caso de Manuel Lamela es al contrario: tras su paso por la política, entró en el pastel de la Sanidad privada. Sin tener ninguna experiencia en el sector de la salud, Esperanza Aguirre le nombró Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Debió de gustarle mucho ese nuevo mundo porque cuando dejó el cargo, usó sus contactos para crear ‘Madrid Centro Médico’. Ahora, Lamela da charlas sobre la necesidad de recortar la sanidad pública.



José Güemes, sucesor de Lamela en la Sanidad madrileña. Siguió un camino parecido al suyo. Tras dejar la política se convirtió, entre otras cosas, en consejero de Unilabs, la empresa privada que gestiona el laboratorio de uno de los grandes hospitales de Madrid. También ha dado conferencias, en las que critica al sector público en el que un día trabajó.

Manuel Marín Ferrer da una vuelta de tuerca más a esa relación especial entre sanidad pública y empresas. Trabajó en la Generalitat Valenciana durante 7 años. Su misión era vigilar a la empresa privada que gestionaba el Hospital de Alzira. Nada más dejar su cargo público, ese mismo hospital le contrató como director de Salud. Se convirtió así en el jefe del centro privado que vigilaba.