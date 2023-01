Eduardo Zaplana ha desvelado cómo se encuentra después de que en 2015 le diagnosticasen leucemia. "Tengo un sistema inmunitario tremendamente deficiente y eso me lleva a tener infecciones anuales que hasta ahora estoy superando bien", ha reconocido.

En cuanto al resto, el expolítico reconoce que "no es el mejor momento de su vida", y es que ha confesado que, cinco años después de salir de prisión, su situación no es fácil. "Cuando uno está así, que no puede ejercer ningún tipo de actividad profesional, es un drama".