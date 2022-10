Algunos trabajadores de Amazon han concedido una entrevista a Salvados para explicar los momentos delicados que han tenido que vivir en sus respectivos centros, poniendo el foco en los pocos comités de empresa que existen. Una situación que algunos como Alfonso Domínguez achacan a que mucha gente tiene miedo de que pueda haber "repesálias" por parte de la empresa si participan en esos comités.

Por su parte, Daniel Alexis y su padre Pedro Antonio, intentaron cambiar esto implantando un comité de empresa en el centro de Sevilla en el que trabajaban. Sin embargo, no tuvieron tiempo, ya que poco después de mostrar su intención de crearlo, la empresa les llamó para abrirles un expediente. "No me dijeron el motivo. Firmé que no estaba conforme y salí escoltado", confiesa Daniel, aclarando que esta es una situación que todavía se está "discutiendo judicialmente".