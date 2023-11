La primera orden que recibieron por parte de sus mandos los legionarios una vez que se fue la ambulancia fue "recoger los casquillos de la zona" en la que habían estado realizado las maniobras y Alejandro Jiménez había recibido un disparo. "Lo que no era normal era hacerlo en esas circunstancias, porque era el escenario de un supuesto crimen", reflexiona el legionario Fran Jordi en una entrevista con Gonzo.

"La Guardia Civil tiene que analizar dicho escenario y las pruebas que se recopilen no deben ser alteradas", reflexiona el protagonista de 'Salvados: Caballero Legionario', quien afirma que recibieron la orden de recoger las vainas por parte de los suboficiales que estaban en el lugar. "Esa misma noche llegó el capitán y nos dijo que Alejandro había muerto. En ese momento cantamos 'el espíritu de la muerte'": "Morir en el combate es el mayor honor. No se muerte más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde".