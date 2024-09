Gonzo charla con Eñaut Aramendi, Fernand Perret y Martine Halsouet, tres personas que ayudan a migrantes que llegan desde Irún y que buscan un futuro mejor en Francia. Su labor hace que, en algunas ocasiones, tengan problemas con la justicia, como fue el caso de Fernand.

El hombre cuenta a Gonzo que fue arrestado junto a otras cuatro personas. "Me estaban esperando los policías vestidos de civil", afirma, agarrándole de los brazos para detenerle. "Me estaban investigando hace nueve meses, con coches camuflados me seguían, con escuchas telefónicas, con GPS", confiesa.

Fernand no pudo hacer llamadas y Martine, su pareja, no pudo saber dónde estaba. Al leer los cargos por los que fue detenido, Fernand cuenta que fue por "ayuda de entrada, circulación y estancia irregular de extranjeros en Francia cometidos en banda organizada".