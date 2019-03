“La regeneración política es posible y fundamental”

Jordi Évole comenta que parece que se vive en un país gobernado por gobernantes que hacen lo que no quieren hacer. José María Maravall, exministro de Educación y Ciencia asegura que él también tuvo que tomar medidas que no quería tomar. Algo que ya pasaba en los años 80 y que pasa frecuentemente. José María diferencia dos casos: cuando la realidad impone cosas que no se esperaban y cuando se sabe desde el principio que “vas a hacer lo que estás haciendo y no se dijo”.

Para salir de la crisis, uno de los motores es la acción política, comenta Évole. Actualmente, se vive en un momento donde no se cree en la política. Manuel Cruz, Catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona comenta que no siempre los políticos hablaban como hablan hoy y sospecha que muchos políticos acuden al recurso de “hago lo que puedo hacer” para sacudirse mucha responsabilidad.

La jueza Manuela Carmena, asegura que los políticos “no representan a la sociedad”. Cree que hay que replantear la profesión política y ver si debe existir esa profesión como hoy en día se conoce. El problema es que no se ha definido que lo que tienen que hacer es “gestionar bien los asuntos de todos”. “Tenemos unos políticos mediocres porque no nos hemos replanteado qué es lo que deben hacer”.

Manuel cree que la profesionalización de la política “no es buena” porque “el ciudadano tiene la sensación de que son una casta autista y que no percibe las cosas que están pasando. Son como tecnócratas de la política que no se han planteado en qué sentido tienen que reformar la sociedad”, comenta.

A José María Maravall no le gusta el término ‘clase política’ porque es “confundir los términos”. Asegura que ha habido un cambio muy fuerte en el tiempo. “Nos encontramos con ese joven tiburón que mira la política como un destino al que se llega con un cuchillo orgánico entre los dientes. Sobrevive ganándose un puesto en la política”.

El equipo de ‘Salvados’ habla con un político desencantado con la política: Jesús López- Medel, exdiputado del PP. Estuvo en el Congreso de los Diputados 12 años, desde la primera legislatura de Aznar. En la segunda, mostró su desacuerdo en un artículo periodístico con el conflicto de Irak y “se me hizo el vacío y tuve que reflexionar para irme”. Era más práctico dejarle de lado que echarle públicamente y abrirle un expediente.

El debate interno, la reflexión y los consensos “faltan muchas veces en política”, asegura. “El Congreso es un lugar donde simplemente se ratifica”, no se consensua ni se debate.

"Si el político lo hace mal hay que castigarle"

El exmiembro de la Ejecutiva Nacional del PP asegura que en los partidos políticos no hay debate. “En mis 12 años nunca levanté la mano para intervenir en alguna cosa crítica porque nunca nadie lo hizo”. Muchos de ellos acaban convertidos en robots.

“La regeneración política es posible”, asegura. Es más, “no sólo es posible sino que es fundamental”. “Hay que empujar a la clase política a que reaccione. Siguen encerrados en su burbuja y cada uno a su manera tenemos que impulsar para que esa burbuja estalle porque si no hay regeneración de la clase política no habrá salida de la crisis”.

José María se ha visto muy reflejado en la reflexión del exdiputado. Asegura que ha habido grupos parlamentarios que han tenido una rigidez y una disciplina “absolutamente tremenda”. Asegura que fue diputado durante un tiempo y al ver que no se ganaba el sueldo dimitió. Manuela asegura que con esta entrevista se ve por qué la política tiene el desprestigio que tiene.

José María Maravall, exministro de Educación y Ciencia asegura que la sociedad española participa electoralmente mucho, pero participa muy poco en organizaciones. “Los políticos están felices de que no participe”.

Comenta que del voto de los ciudadanos depende que representen a la sociedad los políticos mejor o peor. “Si lo hace mal hay que castigarle”. Maravall comenta que el ciudadano “se busca excusas para seguir votando a los políticos de antes y eso les genera impunidad”.

Manuel tiene la sensación que el lugar del ciudadano es el lugar de espectador de un espectáculo. Pone de ejemplo la entrevista de Aznar en Antena 3 donde “pone a caer de un burro a Rajoy”. “Esto es el espectáculo de la discusión sin ninguna participación”. Algo que “no es el debate político. El lugar de los ciudadanos es el lugar pasivo”, concluye.