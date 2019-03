“Considero que es una ley injusta”, declara Manolo Baena, un pensionista en contra de el euro por receta. Está prejubilado y necesita seis medicamentos al mes. “Antes no me gastaba nada. Eran gratuitos”, explica Manolo.

Ahora paga seis euros, con el euro por receta. “No es normal que una señora que gana 600 euros, pague lo mismo que yo que gano más”.

Asegura, que el no pagar, no le remueve la conciencia. "Yo no me siento culpable. El que se tiene que sentir culpable es el gobierno que ha aplicado esta tasa”.