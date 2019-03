“Si nos metemos en un proceso así no es para lamentarnos sino para que valga la pena”

Artur Mas no quiere separarse, quiere evolucionar. No va a haber una “independencia clásica” porque “ha dejado de existir”, asegura, al igual que aunque “sea un estado independiente se seguirá dependiendo de Alemania”.

Será un estado sin ejército porque “sería de locos”. Lo que les concierne es un “ejército europeo”. “Cataluña tiene que entenderse con alguien que tenga ejército y pagar lo que corresponde para la protección y defensa”, declara Mas.

En ese nuevo estado, no se quitarán los peajes de las autopistas, los jubilados no tendrán los medicamentos gratis, pero sí se haría una nueva norma laboral, aunque los catalanes se jubilarán más tarde de los 65 años.

Jordi Évole resalta que hay catalanes que temen que la independencia sea mentira. Artur Mas declara que sólo pretende “que se vote” y Cataluña está abocada a un punto que, o hace eso, o no tiene más alternativas. "Si la alternativa es quedarnos como estamos, para mi no sirve" y añade Mas: “si nos metemos en un proceso así, no es para lamentarnos, sino para crear algo que valga la pena”.