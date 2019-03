Jordi Évole: "Con Dani Rovira iremos a medias en la gala de los Goya"

Jordi Évole estrena temporada de 'Salvados', la novena -casi nada-, sentándose a la mesa con Oriol Junqueras. No estarán solos. Les acompaña una familia sevillana: los Parejo, que tratarán de plasmar la pluralidad política respecto del sentimiento soberanista que se vive en Cataluña.

Salvados entrevistará a Pablo Iglesias con el plus de verle sentado junto a Rafael Correa, 'uno de los presidente a los que usa como ejemplo'

"Oriol Junqueras y la familia Parejo han discrepado en el aspecto político. Junqueras evidentemente quiere la independencia de Catauña y la familia Parejo, no; aunque con matices. Pero más allá de la discrepandcia política, yo creo que hubo bastante cordialidad, diálogo y debate; y por desgracia, eso es algo que falta en nuestro principales dirigentes", asegura Jordi Évole.



Otro de los nombres propios sobre el que disparamos es el de Dani Rovira. El cómico acaba de ser confirmado como presentador de la próxima gala de los Goya y Jordi Évole tiene claro el porqué. "Con Dani Rovira iremos a medias porque ha sido aparecer en la promo de 'Salvados' y darle los Goya. Por cierto, tengo muchas ganas de ver la gala de los Goya porque creo que Dani lo va a bordar", bromea emocionado el presentador de 'Salvados'.



¿Y qué temas le faltan por tocar a Jordi Évole en 'Salvados'? Algunos parecen muy claros. A saber: los ERE de Andalucía, Pablo Iglesias y el ascenso de Podemos, la monarquía en manos de Felipe VI... temas con mucha miga en los que a Jordi no le importaría bucear. Algunos ya los tiene atados; por los demás, seguirá peleando.



"No sé si hablaremos del caso de los ERE en Andalucía directamente, pero de algún escándalo que ha salpicado a la Junta de Andalucía, seguro que sí", asegura Évole al ser preguntado por la cobertura que podría hacer 'Salvados' de los últimos fraudes descubiertos en la Junta.

'No hemos dejado de pedir a la Casa Real una entrevista con Felipe VI'

Jordi confiesa que Pablo Iglesias será otro de los que pase por el "cuchillo" de 'Salvados'. Pero esta vez tratarán de darle otro toque al tema; de aportar algo diferente a una charla con el líder de la pujante 'Podemos'. "'Salvados' siempre intenta buscar un plus a los programas que hace y en este caso ese plus es estar en Ecuador, que es un país que Pablo Iglesias ha puesto como ejemplo, y con Rafael Correa, uno de los gobernantes que también él ha puesto como ejemplo", revela Évole.



Wert es otro de los nombres que nos asaltan. A sabiendas de que su hijo le recomendó no dejarse entrevistar por 'Salvados', preguntamos a Jordi Évole por el estado de la cuestión:

- "¿Lo has conseguido ya Jordi", le asaltamos.

- "No he podido hablar con el hijo de Wert. No es que no tenga su teléfono, pero es que sé poco de números porque como me eduqué antes de la reforma de Wert he aprendido muy poco", responde Jordi Évole.



Interesa además conocer más cosas de esas que se le resisten a Jordi Évole. Parece que son pocas pero no todo lo tiene tan fácil. Su reto de esta temporada parece sencillo pero no lo es. Se trata de entrevistar al rey Felipe VI. "Alguien que lleva toda su vida preparándose para hacer lo que hace, debe hacerlo muy bien y debe tener una opinión muy argumentada de lo que está pasando en España. No hemos dejado de enviar peticiones a la Casa Real para conseguir esa entrevista", desvela Évole.