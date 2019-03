Roberto Saviano: “Si yo invierto 1.000 dólares en cocaína, en un año me devuelven 182.000”

Acaba de publicarse en España el último libro de Roberto Saviano ‘ZeroZeroZero’ que empieza de la siguiente manera: "La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren, y la ha tomado para despertarse esta mañana; o el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa, porque quiere hacer horas extra sin sentir calambres en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti”.

El escritor italiano asegura que “es muy difícil encontrar un grupo de amigos en el que nadie consuma cocaína”. Saviano confiesa que él no consume cocaína porque ha crecido en un sitio donde era evidente quién tenía ese poder. Y es que para él consumir “significaba inmediatamente dar dinero a quien odiaba”.

El escritor asegura en su libro que la cocaína gobierna el mundo, una afirmación que “parece una exageración pero no lo es”. El italiano pone un ejemplo a Jordi Évole: “Si yo invierto 1.000 dólares en cocaína, en un año me devuelven 182.000 dólares. Este es el poder de la cocaína, efectivo, dinero, mucho, inmediato. Es una mercancía que se vende en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento", asegura.

Saviano explica que ha utilizado la expresión ‘gobierna el mundo’ debido a los impresionantes datos: “más de 400.000 millones de euros al año”. Un cálculo que obtiene porque según algunos observadores, como la justicia italiana, estudios de la Universidad de Bogotá, la cantidad de cocaína requisada es el 2% del total del mercado”.

"España es la puerta europea de la cocaína desde hace 20 años"

El italiano asegura que hay un elemento que juega a favor del narcotraficante: “Un puerto que entrega con retraso los contenedores es un puerto muerto. Un puerto que acoge muchos contenedores con velocidad es un puerto vivo. Si un puerto decide controlar todos los contenedores es un puerto donde ninguna compañía querrá llegar porque el puerto es mejor cuanto más rápido. Y en esta contradicción se basa el narcotráfico”.

Según Roverto Saviano, “España es la puerta europea de la cocaína desde hace 20 años”. Explica que en el negocio de la cocaína el líder absoluto en Europa es Italia, pero “el líder moviendo cocaína es España, sin ninguna duda”. Y es que España hay “mucha costa y la ausencia de una mafia española. Cualquier organización puede llegar sin hacer una guerra”, comenta.

A pesar de los datos, el ciudadano español no tiene la sensación de vivir rodeado de un tráfico de droga superior al que pueda haber en otro país porque excepto los españoles, “todo el mundo sabe que España es un país donde los jefes del narcotráfico van a vivir”. Madrid, Cataluña, Galicia… “son lugares donde el narcotráfico impera desde siempre”, asegura.

Saviano informa de que “ahora mismo en la cárcel de Madrid está uno de los capos más importantes del narcotráfico mundial, que se llama Pascualle Locatelli, apodado ‘Mario de Madrid’; otro gran capo llamado Roberto Pannunzi ha hecho de España su centro; una gran parte de la Camorra napolitana, que monopolizaban el narcotráfico en Nápoles, se llamaban ‘Los Españoles’ y vivían en Barcelona”.

El escritor no pide que le crean, si no que los espectadores y sus lectores investiguen en Internet para que se den cuenta de que “España está en el centro de todas las operaciones antidroga más importantes del mundo”. Además, asegura que la Policía lo sabe muy bien porque “todos los datos del libro me los ha dado la Guardia Civil, o la DEA o la Antimafia italiana”.