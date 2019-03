Pilar Vera: “La Comisión Oficial e echa la culpa al fallecido que no se puede defender”

Tras el accidente de Spanair en 2008, el Gobierno activó una investigación para saber lo que allí ocurrió que la hizo la Comisión Oficial de Investigación, la CIAIAC. Sin embargo, no fue una investigación independiente, tal y como explica Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.

“Del Ministerio de Fomento cuelga la Dirección General de Aviación Civil, de la que depende Aena, la Secretaría de Estado de Transporte y la CIAIAC. ¿La CIAIAC cómo va a investigar lo que hizo mal Aviación Civil? ¿Cómo va a investigar el plan de emergencias de Aena? ¿Cómo va a investigar que en la Secretaría de Estado de Transporte lo hicieron mal?”, se pregunta.

"Estamos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo"

Al final lo que hicieron fue echarles la culpa a los pilotos. “La Comisión Oficial, en el 99 % de los casos, le echa la culpa al fallecido que no se puede defender, es fácil, tú le echas la culpa al que no se defiende, asunto resuelto”, asevera. A parte de la investigación civil, no hubo juicio por el accidente. La Audiencia Provincial de Madrid, el 19 de septiembre de 2012, dicta un auto donde hace suyo el informe de la CIAIAC y dice que la culpa es de los pilotos y archiva en sobreseimiento libre, ni siquiera provisional.

Sin embargo, no han tirado la toalla. Están ahora mismo en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “De alguna manera nosotros tenemos que conseguir que se haga un juicio para que por lo menos las familias puedan seguir viviendo el tiempo que les quede relativamente en paz”, concluye Pilar Vera.