Pablo Iglesias: "Le mandé un WhatsApp a Pedro Sánchez para felicitarle por las primarias, pero no me contestó"

NI GOBIENO NI OPOSICIÓN SE HAN PUESTO EN CONTACTO CON PABLO IGLESIAS

El eurodiputado de Podemos cuenta que escribió un WhatsApp al líder del PSOE “para felicitarle cuando ganó las primarias, pero no contestó”. Sin embargo, parece que desde Casa Real sí se han interesado por el dirigente de Podemos. “Un periodista que me escribió y me dio a entender que la reina tenía interés en conocerme”, confiesa.